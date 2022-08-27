В Британии нашли недостатки санкционной войны против России
Economist: Антироссийские санкции работают не так хорошо, как ожидалось
Санкции против России работают не так хорошо, как планировали на Западе. Об этом пишет британский журнал Economist.
"К сожалению, санкционная война на данный момент идёт не так хорошо, как ожидалось", — сообщается в материале.
Издание отмечает также, что финансовая система России стабилизировалась и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, например Китай. Автор отмечает, что у санкционного оружия есть недостатки и один из них — задержка во времени. Для прекращения доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы.
Ранее экономист не увидел предпосылок для обвала рубля. По мнению аналитика Алексея Хижняка, обвал российского рубля в ближайшей перспективе маловероятен, поскольку в правительстве представлены более оптимистичные прогнозы по курсу и снижению ВВП.
ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов