В Британии нашли недостатки санкционной войны против России

Санкции против России работают не так хорошо, как планировали на Западе. Об этом пишет британский журнал Economist.

"К сожалению, санкционная война на данный момент идёт не так хорошо, как ожидалось", — сообщается в материале.

Издание отмечает также, что финансовая система России стабилизировалась и страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, например Китай. Автор отмечает, что у санкционного оружия есть недостатки и один из них — задержка во времени. Для прекращения доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы.