В Британии перечислили три причины устойчивости России

Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трём причинам. Об этом пишет издание The Economist, и первым фактором называются грамотные действия Центробанка, который очень быстро принял меры по недопущению экономического кризиса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию.

Второй фактор — исторический. Текущая ситуация, вызванная санкциями Запада, стала уже пятой экономической встряской, которую страна переживает за последние четверть века. Предыдущие случались в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Жители России уже научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям, констатирует издание.

Третий фактор связан с углеводородами — отмечается, что западные ограничения мало повлияли на добычу нефти в России. С начала военной спецоперации на Украине Евросоюз закупил у Москвы ископаемого топлива на 85 миллиардов долларов. Соответственно, дела в российской экономике обстоят лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, делает вывод The Economist.