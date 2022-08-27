Участники конференции ДНЯО не смогли проголосовать за итоговый документ

Председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен заявил, что её участники не смогли принять итоговый документ.

"Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договорённости по субстантивной части проекта итогового документа", — цитирует заявление Злаувинена РИА "Новости".

Между тем заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Москва не считает провалом Обзорной конференции ДНЯО отсутствие итогового консенсусного документа. Как подчеркнул дипломат, коллективные усилия делегаций на конференции "в силу различных причин не принесли искомого результата".

"Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости договора. Мы такую оценку не разделяем", — сказал Белоусов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за доступ к мирному атому всех стран, соблюдающих ДНЯО. Об этом российский лидер заявил в приветствии к участникам и гостям X конференции по рассмотрению действия договора. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики.