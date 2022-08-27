Названа домашняя техника, которую непременно надо выключить перед отъездом

На дворе — самый разгар отпусков, и далеко не все знают, как обезопасить свою квартиру во время отсутствия дома. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с "Вечерней Москвой" пояснила, какую технику следует выключить перед отъездом для безопасности и экономии на счетах. Она посоветовала жильцам выключать абсолютно всю бытовую технику в доме перед отъездом.

"Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства", — рекомендовала эксперт.

Москвина отдельно предупредила, что холодильник важно не только выключить из розетки, но и разморозить, чтобы не допустить его отключения при скачках электрического напряжения и не затопить квартиру и соседей.