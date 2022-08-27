Названа домашняя техника, которую непременно надо выключить перед отъездом
Эксперт Москвина назвала технику, которую нужно выключать в доме перед отъездом в отпуск
На дворе — самый разгар отпусков, и далеко не все знают, как обезопасить свою квартиру во время отсутствия дома. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с "Вечерней Москвой" пояснила, какую технику следует выключить перед отъездом для безопасности и экономии на счетах. Она посоветовала жильцам выключать абсолютно всю бытовую технику в доме перед отъездом.
"Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства", — рекомендовала эксперт.
Москвина отдельно предупредила, что холодильник важно не только выключить из розетки, но и разморозить, чтобы не допустить его отключения при скачках электрического напряжения и не затопить квартиру и соседей.
Ранее опрос показал, что почти 80% россиян придумывают имена бытовой технике. Согласно исследованию, чаще всего жители России обращаются по имени к пылесосам, фенам, стиральным и посудомоечным машинам, а также утюгам и отпаривателям. Пылесосы граждане называют, в частности, Федей, НЛО, Умницей и Милашкой. Утюгам россияне придумали прозвища "Эй ты", Лапа, Душка и Утя. А самыми популярными именами для стиральных и посудомоечных машин стали Доча, Помощница и Помогайка.
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