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27 августа, 01:11

Названа домашняя техника, которую непременно надо выключить перед отъездом

Эксперт Москвина назвала технику, которую нужно выключать в доме перед отъездом в отпуск

На дворе — самый разгар отпусков, и далеко не все знают, как обезопасить свою квартиру во время отсутствия дома. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с "Вечерней Москвой" пояснила, какую технику следует выключить перед отъездом для безопасности и экономии на счетах. Она посоветовала жильцам выключать абсолютно всю бытовую технику в доме перед отъездом.

"Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства", — рекомендовала эксперт.

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Москвина отдельно предупредила, что холодильник важно не только выключить из розетки, но и разморозить, чтобы не допустить его отключения при скачках электрического напряжения и не затопить квартиру и соседей.

Ранее опрос показал, что почти 80% россиян придумывают имена бытовой технике. Согласно исследованию, чаще всего жители России обращаются по имени к пылесосам, фенам, стиральным и посудомоечным машинам, а также утюгам и отпаривателям. Пылесосы граждане называют, в частности, Федей, НЛО, Умницей и Милашкой. Утюгам россияне придумали прозвища "Эй ты", Лапа, Душка и Утя. А самыми популярными именами для стиральных и посудомоечных машин стали Доча, Помощница и Помогайка.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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