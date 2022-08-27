Netflix закрывает сериал "Обитель зла" спустя месяц после выхода

Стриминговый сервис Netflix планирует закрыть научно-фантастический хоррор-сериал "Обитель зла" по мотивам одноимённой игровой франшизы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Первый и последний сезон шоу вышел в онлайн-кинотеатре 14 июля и был достаточно прохладно встречен зрителями и прессой (27% "свежести" среди аудитории и 55% у критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes). При этом в июле Redanian Intelligence сообщал, что Netflix, несмотря на провал, всё-таки готовит второй сезон шоу.