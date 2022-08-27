Netflix закрывает сериал "Обитель зла" спустя месяц после выхода
The Hollywood Reporter: Netflix планирует закрыть сериал "Обитель зла" после первого сезона
Стриминговый сервис Netflix планирует закрыть научно-фантастический хоррор-сериал "Обитель зла" по мотивам одноимённой игровой франшизы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Первый и последний сезон шоу вышел в онлайн-кинотеатре 14 июля и был достаточно прохладно встречен зрителями и прессой (27% "свежести" среди аудитории и 55% у критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes). При этом в июле Redanian Intelligence сообщал, что Netflix, несмотря на провал, всё-таки готовит второй сезон шоу.
А ранее сообщалось, что показ российского кино в IMAX будет запрещён. Западная компания запретила использовать её оборудование в России даже для показа отечественных фильмов. Гендиректор киносети сообщил, что IMAX намерен вернуться в Россию "при первой же возможности". Однако теперь российская сторона планирует пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.
ТАСС / imago images / Future Image