Израильские F-16 нанесли авиаудар по сирийскому научному центру

ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому научному центру, в результате были повреждены склады спецоборудования. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, 25 августа, с 19:16 до 19:30 четыре израильских истребителя F-16, находясь в восточной части Средиземного моря, выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяфе.

"Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб", — сказал на брифинге Егоров.

Генерал-майор также добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. В провинции Алеппо — три обстрела, а в Латакии — один обстрел. Кроме того, Егоров указал, что в Алеппо в результате артиллерийского обстрела и выстрела ПТУР, произведённых террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе Басратуна, получили ранения трое сирийских военных.

Ранее генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра". В результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.