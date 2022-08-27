"Энергоатом" объявил о подключении второго энергоблока ЗАЭС к сети

Оператор атомных электростанций Украины, компания "Энергоатом", сообщила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети.

Накануне утром "Энергоатом" заявлял, что все энергоблоки атомной станции отключены от энергетической сети, электричество на АЭС поступает лишь через линию энергосистемы Украины. Впоследствии "Энергоатом" объявил, что один из энергоблоков снова подключили к сети. Глава Администрации Энергодара Александр Волга со своей стороны сообщил, что полного отключения от сети Запорожской АЭС не было, электростанция продолжает работу в штатном режиме.

"Сегодня, 26 августа, в 21:15 второй из прекративших вчера работу энергоблоков был подключен к энергосети", — сообщает "Энергоатом".

Напомним, ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ударов ВСУ на Запорожской АЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков.