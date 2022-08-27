НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 00:02

"Энергоатом" объявил о подключении второго энергоблока ЗАЭС к сети

Оператор атомных электростанций Украины, компания "Энергоатом", сообщила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети.

Накануне утром "Энергоатом" заявлял, что все энергоблоки атомной станции отключены от энергетической сети, электричество на АЭС поступает лишь через линию энергосистемы Украины. Впоследствии "Энергоатом" объявил, что один из энергоблоков снова подключили к сети. Глава Администрации Энергодара Александр Волга со своей стороны сообщил, что полного отключения от сети Запорожской АЭС не было, электростанция продолжает работу в штатном режиме.

Украине предрекли энергокризис в случае остановки Запорожской АЭС

Украине предрекли энергокризис в случае остановки Запорожской АЭС

"Сегодня, 26 августа, в 21:15 второй из прекративших вчера работу энергоблоков был подключен к энергосети", — сообщает "Энергоатом".

Напомним, ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ударов ВСУ на Запорожской АЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков.

Между тем в пятницу, 26 августа, член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была перебита последняя, четвёртая, линия передачи электроэнергии с ЗАЭС. А днём ранее на станции сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области.

В Запорожской области заявили, что ЗАЭС не отключалась от сети

В Запорожской области заявили, что ЗАЭС не отключалась от сети

Обложка ©

ТАСС / AP

Дмитрий Алексиевич

Подписаться на LIFE

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров