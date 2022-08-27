Военный погиб при подрыве патруля иракской армии на взрывчатке

В провинции Дияла на востоке Ирака патруль армии страны подорвался на взрывном устройстве. В результате происшествия один солдат погиб, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает агентство Shafaq, ссылаясь на источник в органах безопасности провинции.

"Один солдат погиб, ещё двое пострадали в результате подрыва военного патруля на взрывном устройстве в районе Аль-Бейджат между округами Бухраз и Канаан в 20 километрах к юго-западу от (города) Баакуба", — рассказал источник агентства.

Ранее Лайф писал, что Сирия передала Ираку задержанных боевиков ИГИЛ*. Уточнялось, что Объединённое оперативное командование (ООК) силами безопасности Ирака приняло 50 задержанных на территории Сирии боевиков с иракским гражданством.