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26 августа, 23:22

Военный погиб при подрыве патруля иракской армии на взрывчатке

Shafaq: Патруль армии Ирака подорвался на взрывчатке, один солдат погиб

В провинции Дияла на востоке Ирака патруль армии страны подорвался на взрывном устройстве. В результате происшествия один солдат погиб, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает агентство Shafaq, ссылаясь на источник в органах безопасности провинции.

"Один солдат погиб, ещё двое пострадали в результате подрыва военного патруля на взрывном устройстве в районе Аль-Бейджат между округами Бухраз и Канаан в 20 километрах к юго-западу от (города) Баакуба", — рассказал источник агентства.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / AP / Baderkhan Ahmad

Иван Косицын
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