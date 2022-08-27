В США попросили Москву освободить осуждённого на 14 лет экс-дипломата

Госдепартамент США обратился с просьбой к властям РФ освободить осуждённого бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля из-за состояния его здоровья. Об этом со ссылкой на родных и адвоката экс-дипломата сообщает CNN.

В августе прошлого года Марка Фогеля с женой задержали на российской таможне: у них нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. В начале 2022 года американца арестовали в рамках расследования уголовного дела о контрабанде и хранении наркотиков.

"Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счёт", — заявили представители экс-дипломата.

Родные Фогеля уточнили, что у него хроническая боль в спине, именно поэтому мужчина приехал в Россию с каннабисом, который по рекомендации врача использовал в медицинских целях.