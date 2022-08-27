На газопроводе компании Pemex в Мексике прогремел мощный взрыв

Спасатели мексиканского штата Пуэбла сообщили о взрыве и мощном пожаре на газопроводе компании Pemex. Место происшествия оцеплено, а местным жителям предоставили временное убежище.

В Мексике вспыхнул пожар после взрыва на газопроводе. Видео © Twitter / _LosTitulares

"В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", — сказано в блоге спасателей в соцсетях.

В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, военные и специалисты компании Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров. При этом сведений о погибших и пострадавших пока нет.

По данным местных СМИ, сотрудники нефтегазовой компании Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трёх повреждённых строений полностью сгорело.