НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 22:13

На газопроводе компании Pemex в Мексике прогремел мощный взрыв

Спасатели мексиканского штата Пуэбла сообщили о взрыве и мощном пожаре на газопроводе компании Pemex. Место происшествия оцеплено, а местным жителям предоставили временное убежище.

В Мексике вспыхнул пожар после взрыва на газопроводе. Видео © Twitter / _LosTitulares

"В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", — сказано в блоге спасателей в соцсетях.

Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован

Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован

В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, военные и специалисты компании Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров. При этом сведений о погибших и пострадавших пока нет.

По данным местных СМИ, сотрудники нефтегазовой компании Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трёх повреждённых строений полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области вспыхнул участок газопровода. При этом высота горения достигала десяти метров.

Обложка ©

Twitter / _LosTitulares

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров