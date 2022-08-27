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26 августа, 21:36

"Удивительно, всё показали": Медведев смайликом оценил, как во Франции отнеслись к его интервью

Медведева удивило, что французское ТВ полностью показало интервью с ним

Интервью зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева вышло 26 августа в эфире телеканала LCI без купюр. Этот факт не без удивления отметил и сам политик в комментариях на официальной странице единороссов в соцсети "ВКонтакте".

Например, подписчица под публикацией с видеозаписью интервью на страничке "Единой России" выразила сомнение, что оно действительно будет продемонстрировано на французском телевидении.

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"Удивительно, но всё показали", — прокомментировал это событие Медведев, сопроводив сообщение смайликом.

Ранее в этом интервью Медведев заявил, что спецоперация на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны. Политик отметил, что спецоперация связана также с угрозой для жизненных интересов России. При этом, заметил он, "до поры до времени без этой операции можно было обойтись".

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ТАСС / Екатерина Штукина

Юлия Коновалова

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