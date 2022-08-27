"Удивительно, всё показали": Медведев смайликом оценил, как во Франции отнеслись к его интервью

Интервью зампреда Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева вышло 26 августа в эфире телеканала LCI без купюр. Этот факт не без удивления отметил и сам политик в комментариях на официальной странице единороссов в соцсети "ВКонтакте".

Например, подписчица под публикацией с видеозаписью интервью на страничке "Единой России" выразила сомнение, что оно действительно будет продемонстрировано на французском телевидении.

"Удивительно, но всё показали", — прокомментировал это событие Медведев, сопроводив сообщение смайликом.