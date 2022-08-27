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26 августа, 21:15

Немцы предрекли команде Зеленского тяжёлый кризис

Handelsblatt: Команду Зеленского зимой ожидает серьёзный политический кризис

Немецкая газета Handelsblatt усмотрела в поведении команды президента Украины Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжёлой зимы. Авторы материала обратили внимание на то, что до начала украинского кризиса президент вместе с главой своей администрации, "бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком, постоянно занимался микроменеджментом и пытался лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов".

Сейчас же Зеленский полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономическая сфера передана правительству. Автор статьи считает, что Украина предстоящей зимой столкнётся с тяжёлым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи главы кабмина Дениса Шмыгаля, "выведя таким образом Зеленского из-под удара".

Медведев назвал досужим вымыслом заявления о стремлении России убить Зеленского

Медведев назвал досужим вымыслом заявления о стремлении России убить Зеленского

Немецкий журналист утверждает, что поддержка Зеленского среди правительства и населения страны стремительно падает и время "терпимого отношения к нему прошло".

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, который при этом сохраняет качества собеседника для РФ как представитель Украины, хотя доверия у Москвы к нему нет.

Зеленский предупредил народ о "самой сложной в истории" зиме

Зеленский предупредил народ о "самой сложной в истории" зиме

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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