Немцы предрекли команде Зеленского тяжёлый кризис

Немецкая газета Handelsblatt усмотрела в поведении команды президента Украины Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжёлой зимы. Авторы материала обратили внимание на то, что до начала украинского кризиса президент вместе с главой своей администрации, "бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком, постоянно занимался микроменеджментом и пытался лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов".

Сейчас же Зеленский полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономическая сфера передана правительству. Автор статьи считает, что Украина предстоящей зимой столкнётся с тяжёлым отопительным кризисом, однако всю вину собираются переложить на плечи главы кабмина Дениса Шмыгаля, "выведя таким образом Зеленского из-под удара".

Немецкий журналист утверждает, что поддержка Зеленского среди правительства и населения страны стремительно падает и время "терпимого отношения к нему прошло".