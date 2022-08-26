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26 августа, 20:39

15-й фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади в Москве

В Москве стартовал 15-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

На Красной площади в Москве стартовал пятнадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Мероприятие открылось выступлением роты почётного караула и военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

РИА "Новости" сообщает, что преображенцы вынесли на брусчатку флаги России и "Спасской башни", а также видов и родов войск.

Каждый год в конце сентября – начале августа в соответствии с поручением президента России под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, в Москве на Красной площади проводится фестиваль "Спасская башня".

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В нынешнем году в фестивале примут участие коллективы из Таиланда, Венесуэлы, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Россию представят оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

В прошлом году военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", напомним, завершился салютом. А прежде на фоне величественных стен Кремля развернулось финальное сражение оркестров, где специальным гостем стал среди прочих солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" украсили зажигательные выступления из Белоруссии, Мексики, Греции и Катара.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Дмитрий Алексиевич
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