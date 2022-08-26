15-й фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве стартовал пятнадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Мероприятие открылось выступлением роты почётного караула и военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

РИА "Новости" сообщает, что преображенцы вынесли на брусчатку флаги России и "Спасской башни", а также видов и родов войск.

Каждый год в конце сентября – начале августа в соответствии с поручением президента России под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, в Москве на Красной площади проводится фестиваль "Спасская башня".

В нынешнем году в фестивале примут участие коллективы из Таиланда, Венесуэлы, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Россию представят оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.