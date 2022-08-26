В Бердянске средствами ПВО уничтожены два беспилотника

В Бердянске два беспилотных летательных аппарата уничтожены вечером 26 августа в небе над городом. Об этом заявили в администрации города.

"Сегодня в 21:00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона "Коса" города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца", — сообщается в телеграм-канале администрации.

Беспилотники следовали со стороны моря к детскому оздоровительному центру "Красная гвоздика", где находится более 250 детей и более 30 их родителей. БЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. В результате инцидента никто не пострадал.