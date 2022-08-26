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26 августа, 20:10

В Бердянске средствами ПВО уничтожены два беспилотника

В Бердянске два беспилотных летательных аппарата уничтожены вечером 26 августа в небе над городом. Об этом заявили в администрации города.

"Сегодня в 21:00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона "Коса" города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца", сообщается в телеграм-канале администрации.

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Беспилотники следовали со стороны моря к детскому оздоровительному центру "Красная гвоздика", где находится более 250 детей и более 30 их родителей. БЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Бердянске прогремел взрыв около центра с беженцами из Мариуполя. Всё случилось около оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы.

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ТАСС / Николай Тришин

Юлия Коновалова

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