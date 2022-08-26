Кадры работы системы ПВО в Евпатории сняли на видео

В Евпатории (Республика Крым) сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Евпатории сработала система ПВО. Видео © SHOT

Очевидцы сняли видео, на котором зафиксирована работа системы ПВО в посёлке городского типа Новоозёрное. На кадрах слышны громкие хлопки, а также видны мощные огненные вспышки в небе.