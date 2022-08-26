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26 августа, 20:00

Кадры работы системы ПВО в Евпатории сняли на видео

В Евпатории (Республика Крым) сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Евпатории сработала система ПВО. Видео © SHOT

Очевидцы сняли видео, на котором зафиксирована работа системы ПВО в посёлке городского типа Новоозёрное. На кадрах слышны громкие хлопки, а также видны мощные огненные вспышки в небе.

Российские силы ПВО сбили снаряды HIMARS в Харьковской и Херсонской областях

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Ранее Лайф писал, что система ПВО в небе над Херсоном отразила мощную ракетную атаку со стороны ВСУ. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, практически все ракеты были сбиты, разрушений не последовало.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын

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