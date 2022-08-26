Илич отправил в нокаут россиянина Шлеменко менее чем за минуту
Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич победил россиянина Александра Шлеменко. На турнире RCC 12 в Екатеринбурге Илич отправил Шлеменко в нокаут менее чем за минуту. Россиянин в этом поединке считался фаворитом, однако одолеть серба ему не удалось.
Россиянин после боя признался, что остановка поединка была для него неожиданной. Своё поражение он прокомментировал лаконичной фразой: "Проигрывать никто не любит".
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Илич же рассказал, что работал ради этой победы последние 13 лет. Шлеменко спортсмен назвал одним из своих идолов, с которым мечтал выйти на ринг.
Ранее, напомним, исполнительный директор промоушена смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко заявил, что поединок между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесён на декабрь 2022 года. Бой был запланирован на август, но Исмаилов не успевает восстановиться после операции на колене.
ТАСС / Донат Сорокин