Илич отправил в нокаут россиянина Шлеменко менее чем за минуту

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич победил россиянина Александра Шлеменко. На турнире RCC 12 в Екатеринбурге Илич отправил Шлеменко в нокаут менее чем за минуту. Россиянин в этом поединке считался фаворитом, однако одолеть серба ему не удалось.

Россиянин после боя признался, что остановка поединка была для него неожиданной. Своё поражение он прокомментировал лаконичной фразой: "Проигрывать никто не любит".

Илич же рассказал, что работал ради этой победы последние 13 лет. Шлеменко спортсмен назвал одним из своих идолов, с которым мечтал выйти на ринг.