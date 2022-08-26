Медведев: Спецоперация на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны

Проведение Россией специальной военной операции на Украине направлено в том числе на предотвращение третьей мировой войны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Почему? По одной простой причине: если бы Украина получила поддержку и вступила бы в НАТО, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны", — сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

Политик добавил, что спецоперация связана также с угрозой для жизненных интересов России. При этом, заметил Медведев, "до поры до времени без этой операции можно было обойтись".