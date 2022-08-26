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Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 19:43
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Медведев: Спецоперация на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны

Проведение Россией специальной военной операции на Украине направлено в том числе на предотвращение третьей мировой войны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что спецоперация на Украине идёт по максимально щадящему варианту
Медведев заявил, что спецоперация на Украине идёт по максимально щадящему варианту

"Почему? По одной простой причине: если бы Украина получила поддержку и вступила бы в НАТО, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например против Крыма, это бы означало начало третьей мировой войны", — сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

Политик добавил, что спецоперация связана также с угрозой для жизненных интересов России. При этом, заметил Медведев, "до поры до времени без этой операции можно было обойтись".

В ходе интервью Медведев также рассказал, что апокалипсис в мире пока ещё не начался, но "как минимум первый ангел вострубил". Он выразил надежду на то, что новая мировая война пока не началась и ситуацию удаётся удерживать.

Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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