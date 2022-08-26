Украинка обманным путём сумела войти в окружение Трампа

Агенты ФБР проводят расследование дела в отношении уроженки Украины Инны Ящишин, которая на протяжении нескольких лет выдавала себя за наследницу европейских банкиров Ротшильд и благодаря этому втёрлась в доверие к политической верхушке Соединённых Штатов. Об этом пишет издание Pittsburgh Post Gazette.

Газета опубликовала фотографию 33-летней девушки с экс-президентом США Дональдом Трампом и сенатором Линдси Грэм на поле для гольфа, а также снимки документов, выданные на разные фамилии. Журналисты выяснили, что Ящишин владеет несколькими иностранными языками, носит часы марки Rolex и передвигается на "мерседесе" стоимостью около 170 тысяч долларов.

Однако Ящишин не имеет никаких родственных связей со знаменитой семьёй банкиров Ротшильд. Она, по информации издания, является дочерью водителя грузовика из штата Иллинойс. При этом прежде девушка уже была объектом расследования по особо тяжким преступлениям, которыми занимались правоохранители Канады.

"Поворотный момент для женщины наступил, когда её пригласили в Мар-а-Лаго, где она общалась со сторонниками Трампа", — подчёркивает издание.

Также сообщается, что в имении Трампа уроженка Украины якобы была не раз. Теперь её действия стали объектом расследования ФБР и полиции канадского Квебека. По данным ФБР, девушка связана с фальшивой благотворительностью и другими мошенническими схемами. Сейчас её сделки изучают правоохранители. Сама Ящишин заявила, что не знает Анну Ротшильд, а документы на это имя с её фото сфабриковал бывший деловой партнёр. В то же время некоторые гости поместья Трампа утверждают, что украинка неоднократно называла себя Ротшильд. Появление Ящишин и её многочисленные поездки на территорию клуба выявили уязвимость поместья Мар-а-Лаго, которое служит одновременно резиденцией Трампа и частным клубом.