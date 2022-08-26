Байден подтвердил свои слова о полуфашистах среди республиканцев

Президент США демократ Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашиской идеологии среди Республиканской партии. Американский лидер подтвердил это в краткой беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом на выходные дни в штат Делавэр.

"Вы знаете, что я имею в виду", — заявил Байден в ответ на просьбу сотрудников СМИ пояснить, что он имел в виду, когда накануне назвал политическую философию ряда республиканцев фактически полуфашистской.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов 26 августа обвинила крайне консервативные круги Республиканской партии в том, что они "атакуют демократию", а также "права и свободы" в стране, "используют угрозы насилия". По словам Жан-Пьер, "многие историки" поддержат определение, которое дал Байден.