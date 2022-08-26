Байден подтвердил свои слова о полуфашистах среди республиканцев
Байден не отказался от своего обвинения Республиканской партии в полуфашистской идеологии
Президент США демократ Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о полуфашиской идеологии среди Республиканской партии. Американский лидер подтвердил это в краткой беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом на выходные дни в штат Делавэр.
"Вы знаете, что я имею в виду", — заявил Байден в ответ на просьбу сотрудников СМИ пояснить, что он имел в виду, когда накануне назвал политическую философию ряда республиканцев фактически полуфашистской.
Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов 26 августа обвинила крайне консервативные круги Республиканской партии в том, что они "атакуют демократию", а также "права и свободы" в стране, "используют угрозы насилия". По словам Жан-Пьер, "многие историки" поддержат определение, которое дал Байден.
Ранее Дональд Трамп заявил, что из-за Байдена Соединённые Штаты сейчас оказались на коленях, на мировой арене их унижают раз за разом. По мнению миллиардера, при его президентстве страна доминировала в вопросах энергетических ресурсов, были низкие цены на бензин и инфляция, на мировой арене её уважали. Теперь же, полагает Трамп, "американскую мечту порвали в клочья".
ТАСС / АР / Alex Brandon