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26 августа, 20:53

Снимок "брокенского призрака" вошёл в шорт-лист конкурса метеорологического общества

<p>Снимок "броккенского призрака". Фото © <a href="https://www.rmets.org/weather-photographer-of-the-year/2022/ghost-under-cliff-emili-vilamala-benito" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RMets</a></p>

Снимок "броккенского призрака". Фото © RMets

Снимок "брокенского призрака" оказался в шорт-листе королевского метеорологического общества "Фотограф погоды 2022 года". Информация об этом опубликована на сайте общества.

Фотографы со всего мира прислали на конкурс свои лучшие фото погоды, а также истории, сопровождающие их. На один кадр попал так называемый брокенский призрак на утёсе Таверт (Барселона) в июне 2021 года. Эксперты в области фотографии и метеорологии в открытом голосовании отдадут голоса за понравившийся снимок. Имена победителей назовут 6 октября.

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"Брокенский призрак" — оптическая иллюзия, при которой огромная тень наблюдателя (в данном случае фотографа) попадает на облако или туман. Такой эффект получается, если человек стоит на возвышенности, а солнце находится позади него. "Призрак" может быть окружён радужными кольцами и даже шевелиться из-за движения облака. Подобные тени могут отбрасывать и предметы, например высокие здания и самолёты.

Такое необычное оптическое явление удалось поймать в объектив Эмилии Виламале Бенито, фотографу-самоучке.

Ранее, напомним, редакторы журнала The Decisive Moments Magazine объявили о наборе работ на конкурс уличной фотографии TDM Awards 2021. Лайф собрал лучшие кадры оттуда.

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