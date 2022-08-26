Снимок "брокенского призрака" вошёл в шорт-лист конкурса метеорологического общества

Снимок "брокенского призрака" оказался в шорт-листе королевского метеорологического общества "Фотограф погоды 2022 года". Информация об этом опубликована на сайте общества.

Фотографы со всего мира прислали на конкурс свои лучшие фото погоды, а также истории, сопровождающие их. На один кадр попал так называемый брокенский призрак на утёсе Таверт (Барселона) в июне 2021 года. Эксперты в области фотографии и метеорологии в открытом голосовании отдадут голоса за понравившийся снимок. Имена победителей назовут 6 октября.

"Брокенский призрак" — оптическая иллюзия, при которой огромная тень наблюдателя (в данном случае фотографа) попадает на облако или туман. Такой эффект получается, если человек стоит на возвышенности, а солнце находится позади него. "Призрак" может быть окружён радужными кольцами и даже шевелиться из-за движения облака. Подобные тени могут отбрасывать и предметы, например высокие здания и самолёты.

Такое необычное оптическое явление удалось поймать в объектив Эмилии Виламале Бенито, фотографу-самоучке.