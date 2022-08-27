Экс-офицер ЦРУ оценил требование президента Польши "освободить Крым"
Бывший офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про "освобождение Крыма"
Бывший офицер Центрального разведывательного управления США Филип Джиральди посчитал бессмысленными слова президента Польши Анджея Дуды об "освобождении Крыма". Польский лидер ранее на саммите "Крымская платформа" заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, включая полуостров.
"Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл", — сказал Джиральди в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
По словам экс-офицера ЦРУ, заявления Дуды следует рассматривать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России" и президент "пускает им пыль в глаза".
"У Украины нет ни единого шанса на победу", — предупредил Джиральди.
Лайф ранее рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "любыми средствами" забрать Крым у России. Он добавил, что Киеву для этого не нужно консультироваться с другими странами. Позднее представитель Белого дома Джон Кёрби заявил, что Украина будет сама определять приоритеты в боевых действиях.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko