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26 августа, 01:38

Зеленский предупредил народ о "самой сложной в истории" зиме

Грядущая зима для населения Украины станет самой сложной в истории страны. Причина — в высоких ценах на газ. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский.

В видеообращении он напомнил, что цена на газ в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. Лидер Украины заверил, что власти страны пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.

"А он действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал Зеленский.

Ситуацию с обеспечением страны газом он назвал "очень опасной и очень острой".

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Как сообщал Лайф, ранее посол Украины в США Маркарова назвала зиму одним из союзников России. В офисе Зеленского же заявляли, что намерены переломить ход боевых действий до наступления холодов. Меж тем они уже объявили об эвакуации 220 тысяч человек с подконтрольной части ДНР.

Обложка ©

Telegram-канал Владимира Зеленского

Андрей Григорьев

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