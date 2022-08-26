Зеленский предупредил народ о "самой сложной в истории" зиме
Грядущая зима для населения Украины станет самой сложной в истории страны. Причина — в высоких ценах на газ. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский.
В видеообращении он напомнил, что цена на газ в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. Лидер Украины заверил, что власти страны пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.
"А он действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал Зеленский.
Ситуацию с обеспечением страны газом он назвал "очень опасной и очень острой".
Как сообщал Лайф, ранее посол Украины в США Маркарова назвала зиму одним из союзников России. В офисе Зеленского же заявляли, что намерены переломить ход боевых действий до наступления холодов. Меж тем они уже объявили об эвакуации 220 тысяч человек с подконтрольной части ДНР.
Telegram-канал Владимира Зеленского