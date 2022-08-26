Зеленский предупредил народ о "самой сложной в истории" зиме

Грядущая зима для населения Украины станет самой сложной в истории страны. Причина — в высоких ценах на газ. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский.

В видеообращении он напомнил, что цена на газ в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. Лидер Украины заверил, что власти страны пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.

"А он действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал Зеленский.