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26 августа, 22:01

В Госдепе США посоветовали забыть, что Косово является Сербией

Сербам пора забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

По словам политика, он присутствовал на переговорах с целью передачи сигнала о том, что процесс урегулирования спора между Косовом и Сербией очень важен для всего евроатлантического сообщества.

Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов

Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов

"Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа",сказал Эскобар во время интервью телеканалу N1.

Представитель Госдепа считает, что региону в кратчайшие сроки следует решить спорные вопросы. Он призвал приступить к обсуждению создания Сообщества сербских муниципалитетов, пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен.

31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе, напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике.

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ТАСС / Александр Рюмин

Юлия Коновалова

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