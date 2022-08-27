В Госдепе США посоветовали забыть, что Косово является Сербией

Сербам пора забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.

По словам политика, он присутствовал на переговорах с целью передачи сигнала о том, что процесс урегулирования спора между Косовом и Сербией очень важен для всего евроатлантического сообщества.

"Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", — сказал Эскобар во время интервью телеканалу N1.