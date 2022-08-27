В Госдепе США посоветовали забыть, что Косово является Сербией
Сербам пора забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар.
По словам политика, он присутствовал на переговорах с целью передачи сигнала о том, что процесс урегулирования спора между Косовом и Сербией очень важен для всего евроатлантического сообщества.
"Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", — сказал Эскобар во время интервью телеканалу N1.
Представитель Госдепа считает, что региону в кратчайшие сроки следует решить спорные вопросы. Он призвал приступить к обсуждению создания Сообщества сербских муниципалитетов, пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен.
31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе, напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике.
ТАСС / Александр Рюмин