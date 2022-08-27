Американка проехала 50 километров с незнакомым полураздетым мужчиной на заднем сиденье

В США 21-летний Хосе Осорио, будучи пьяным, сел на заднее сиденье не известной ему машины и там уснул. Не заметившая непрошеного гостя хозяйка авто проехала с ним около 50 километров. Об этом сообщает портал Boston.com.

По словам владелицы машины, она заметила спящего незнакомца только тогда, когда уже доехала до места своей работы. Офицеры полиции обнаружили Осорио спящим в задней части автомобиля.

"Он был только частично одет, с парой шорт на одной ноге и рубашкой на одной руке, оставляя большую часть своего тела открытой. Офицерам было очевидно, что молодой человек сильно пьян. Было выявлено, что ранее вечером в Провиденсе он употребил большое количество алкоголя и марихуаны. В какой-то момент в состоянии алкогольного опьянения Осорио сел в незапертую машину и заснул", — приводит издание полицейский отчёт.

Сама потерпевшая заявила стражам порядка, что не пострадала, а залезший в машину мужчина никак, по её словам, ей не навредил. Тем не менее Осорио был арестован. Ему предъявлены обвинения во взломе и незаконном проникновении в чужое транспортное средство.