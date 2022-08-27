НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 22:53

Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия

Москва никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара к сербам забыть, что Косово является частью территории Сербии.

На заявления Эскобара, что пора "забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", российский дипломат ответила отрицательно.

Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов

Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов

"Никогда", написала Захарова в своём телеграм-канале, сопроводив публикацию флагами России и Сербии.

31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе, напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике.

В Косове не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

В Косове не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров