Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия
Москва никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара к сербам забыть, что Косово является частью территории Сербии.
На заявления Эскобара, что пора "забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", российский дипломат ответила отрицательно.
"Никогда", — написала Захарова в своём телеграм-канале, сопроводив публикацию флагами России и Сербии.
31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе, напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ