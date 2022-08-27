Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия

Москва никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара к сербам забыть, что Косово является частью территории Сербии.

На заявления Эскобара, что пора "забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", российский дипломат ответила отрицательно.