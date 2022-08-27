Экономист не увидел предпосылок для обвала рубля

Обвал российского рубля в ближайшей перспективе маловероятен, поскольку в правительстве представлены более оптимистичные прогнозы по курсу и снижению ВВП. Об этом заявил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности, член МРО "Деловая Россия" Алексей Хижняк.

"Обвал рубля, на мой взгляд, перешёл в разряд малореалистичных событий. Это также вытекает из нового прогноза Минэкономразвития России, в котором среднегодовой курс доллара в 2022 году определён в 68,1 рубля за доллар. Для сравнения: в прежнем майском прогнозе курс ожидался на уровне 80,1 рубля за доллар. Поэтому говорить об уверенных выводах не стоит", — высказал эксперт мнение в беседе с Ura.ru.

Хижняк напомнил, что прогноз по сокращению российской экономики в 2022 году был улучшен до 4,2% против падения на 7,8% в майском прогнозе кабмина. Правительство сейчас разрабатывает программу для обеспечения экономического роста. Для её реализации потребуется курс доллара в диапазоне от 70 до 80 рублей, считает аналитик.