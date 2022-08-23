С 1 сентября начнут появляться новые факторы влияния на валютный рынок: Как это скажется на курсе рубля Есть вероятность, что уже в сентябре Минфин возобновит валютные интервенции. Более того, заканчивается налоговый период, который поддерживал курс рубля. Каких отметок достигнет доллар в сентябре? 22 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

В конце августа появилось сразу несколько новостей, которые могут повлиять на динамику изменения курса валют. В частности, стало известно, что Минфин может возобновить валютные интервенции в сентябре. При этом министерство рассматривает возможность заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния на юани. Впрочем, это пока лишь тема для дискуссии. Конкретных решений не принято.

Возможное возобновление покупок инвалюты Минфином является главной новостью для российского валютного рынка и ключевым фактором, который будет влиять на курс рубля в среднесрочной перспективе. И даже если нефтяные цены продолжат снижаться, возобновление действия бюджетного правила будет защищать рубль от сильных колебаний сырьевых котировок, как это было до марта 2022 года. Остальные драйверы, как и раньше, слабо влияют на российский рынок, пока на нём нет подавляющего большинства зарубежных участников. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его оценкам, доллар в начале сентября вернётся в район 62–65 рублей. Курс евро к рублю сейчас нет смысла отдельно прогнозировать, поскольку на мировом рынке его стоимость сравнялась с долларом.

— Стоит дождаться начала интервенций, чтобы посмотреть и на объёмы, и на целевые активы, и на рыночные реакции. Пока всё, что можно сказать, — это то, что фискальные власти готовы начать работать и с пополнением резервов, и с курсообразованием. Основной фактор влияния на курс рубля сейчас — это профицит торгового баланса России. Предложение валюты компаниями-экспортёрами на внутреннем рынке выше, чем спрос на неё со стороны компаний-импортёров. Это создаёт прочную основу для российской валюты. Пока не снизятся параметры экспорта или не вырастут параметры импорта, этот фактор не изменится, — рассказал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Он отметил, что на внешние события за счёт этого рубль почти не реагирует ни на санкционную повестку, ни на колебания сырьевых цен. Пока все эти моменты останутся в силе. Значит, доллар США к началу сентября при отсутствии внутренних раздражителей останется в диапазоне 59–61 рубля, а евро — 59–62.

— Правительство неоднократно говорило о том, что для балансировки бюджета необходимо прийти к стоимости доллара на уровне 70 рублей за единицу. Наверняка это и произойдёт в ближайшее время (уже в сентябре), так как бюджет при текущей стоимости национальной валюты теряет доходы вслед за сокращением прибыли компаний-экспортёров. Но до конца августа существенных изменений в валютных парах ждать не стоит: курс рубля будет поддерживаться налоговым периодом (компании продают валюту для перечисления НДС, налога на прибыль и акцизов в бюджет), — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, с начала сентября этот фактор перестанет действовать, а при возобновлении валютных интервенций со стороны Минфина российская валюта может ослабнуть до уровня ближе к 70 рублям за доллар.

Фото © Shutterstock По вашему мнению, перешагнёт ли курс доллара отметку в 70 рублей в сентябре? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева