Цены на газ в Европе побили рекорд: Как это скажется на экономике России и ЕС На топливном рынке новый рекорд. Впервые с марта цены на газ в ЕС превысили 3000 долларов за тысячу кубометров. Аналитики считают, что это не предел. К каким последствиям приведёт такой скачок цен? 22 августа, 12:23 Фото © Shutterstock

Почему в Европе выросли цены на газ

В конце лета на топливном рынке Европы возникли новые проблемы. Цены на газ впервые с марта превысили 3000 долларов за тысячу кубов. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Взлёт котировок связан в первую очередь с заявлением "Газпрома". В компании сообщили, что с 31 августа по 2 сентября остановят газопровод "Северный поток". Это необходимо для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

— И это при том, что ещё в первой декаде августа цена держалась на уровне 2000 долларов. Взлёт — на 50% за полмесяца. Только за 22 августа она поднималась на 11%, с 2700 долларов, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Колебания котировок на европейском рынке идут уже более года. Сначала они были связаны с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Затем из-за санкций значительно снизился экспорт российского газа. Поставки по "Северному потоку" сократились, а по трубопроводу Ямал – Европа прекратились вовсе. Это привело к очередному витку подорожания. Исторический рекорд был побит 7 марта — 3892 доллара за тысячу кубов.

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Затем обстановка на газовом рынке стала успокаиваться, цены начали снижаться, хотя проблемы с поставками сохранялись. Летом проблема обострилась. Сказываются сложности с экспортом из России. Усугубляет ситуацию и установившаяся в регионе жара. Из-за неё альтернативные источники производят меньше электроэнергии.

— Итак, невероятным образом одновременно действуют очень неблагоприятные условия: резкий всплеск потребности в энергоносителях с крайним снижением их предложения. Такая конъюнктура в случае её продления способна поднять цену ещё выше. "Газпром" предполагает её увеличение до 4000 долларов за тысячу кубометров. Но всё же более вероятна приостановка такого ралли и то, что цены остановятся на рубежах 3000–3200 долларов, — считает Марк Гойхман.

К каким последствиям приведёт рост цен на газ в Европе

Для европейской экономики рекордные цены на газ даже задолго до наступления отопительного сезона означают перспективы коллапса. Так охарактеризовал ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Ожидается дальнейший рост инфляции (рост цен производителей в Германии в июле составил 37%, инфляция в отдельных странах Евросоюза составляет уже 15–20%, в главных экономиках она на рекордном уровне со времён Второй мировой войны). Рост затрат производителей может привести к банкротству предприятий разных секторов (о поддержке государства уже просят даже мировые концерны). Экономия на потреблении газа для отопления домов может привести к социальной нестабильности — сейчас об этом говорят даже политики в ЕС, — отметил Артём Деев.

По его словам, для России рост стоимости энергоносителей в первом полугодии 2022 года уже привёл к увеличению доходов на 38% даже при условии снижения экспорта нефти, газа, угля и газового конденсата. Таким образом, наверняка доходная часть компаний-экспортёров получит массу плюсов от текущей ситуации. Организации не просто компенсируют потери из-за санкций и снижения спроса в Европе, но и нарастят выручку. От этого выиграет и бюджет России, куда компании перечисляют налоги.

Фото © Shutterstock Как вы считаете, до каких отметок вырастут цены на газ в Европе осенью? 0 До 3200 долларов До 4000 долларов Более 4000 долларов Не будут расти

Авторы Нина Важдаева