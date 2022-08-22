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Цены на газ в Европе побили рекорд: Как это скажется на экономике России и ЕС

На топливном рынке новый рекорд. Впервые с марта цены на газ в ЕС превысили 3000 долларов за тысячу кубометров. Аналитики считают, что это не предел. К каким последствиям приведёт такой скачок цен?

22 августа, 12:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Почему в Европе выросли цены на газ

В конце лета на топливном рынке Европы возникли новые проблемы. Цены на газ впервые с марта превысили 3000 долларов за тысячу кубов. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Взлёт котировок связан в первую очередь с заявлением "Газпрома". В компании сообщили, что с 31 августа по 2 сентября остановят газопровод "Северный поток". Это необходимо для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

И это при том, что ещё в первой декаде августа цена держалась на уровне 2000 долларов. Взлёт — на 50% за полмесяца. Только за 22 августа она поднималась на 11%, с 2700 долларов, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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Колебания котировок на европейском рынке идут уже более года. Сначала они были связаны с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Затем из-за санкций значительно снизился экспорт российского газа. Поставки по "Северному потоку" сократились, а по трубопроводу Ямал – Европа прекратились вовсе. Это привело к очередному витку подорожания. Исторический рекорд был побит 7 марта — 3892 доллара за тысячу кубов.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Затем обстановка на газовом рынке стала успокаиваться, цены начали снижаться, хотя проблемы с поставками сохранялись. Летом проблема обострилась. Сказываются сложности с экспортом из России. Усугубляет ситуацию и установившаяся в регионе жара. Из-за неё альтернативные источники производят меньше электроэнергии.

Итак, невероятным образом одновременно действуют очень неблагоприятные условия: резкий всплеск потребности в энергоносителях с крайним снижением их предложения. Такая конъюнктура в случае её продления способна поднять цену ещё выше. "Газпром" предполагает её увеличение до 4000 долларов за тысячу кубометров. Но всё же более вероятна приостановка такого ралли и то, что цены остановятся на рубежах 3000–3200 долларов, — считает Марк Гойхман.

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К каким последствиям приведёт рост цен на газ в Европе

Для европейской экономики рекордные цены на газ даже задолго до наступления отопительного сезона означают перспективы коллапса. Так охарактеризовал ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Ожидается дальнейший рост инфляции (рост цен производителей в Германии в июле составил 37%, инфляция в отдельных странах Евросоюза составляет уже 15–20%, в главных экономиках она на рекордном уровне со времён Второй мировой войны). Рост затрат производителей может привести к банкротству предприятий разных секторов (о поддержке государства уже просят даже мировые концерны). Экономия на потреблении газа для отопления домов может привести к социальной нестабильности — сейчас об этом говорят даже политики в ЕС, — отметил Артём Деев.

По его словам, для России рост стоимости энергоносителей в первом полугодии 2022 года уже привёл к увеличению доходов на 38% даже при условии снижения экспорта нефти, газа, угля и газового конденсата. Таким образом, наверняка доходная часть компаний-экспортёров получит массу плюсов от текущей ситуации. Организации не просто компенсируют потери из-за санкций и снижения спроса в Европе, но и нарастят выручку. От этого выиграет и бюджет России, куда компании перечисляют налоги.

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Фото © Shutterstock

Как вы считаете, до каких отметок вырастут цены на газ в Европе осенью?

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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