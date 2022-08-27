Кадыров показал допрос пленных украинцев
Кадыров показал видео с допросом украинских военнопленных, которых Киев бросает "на убой"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, Киев бросает на убой. Он отметил, что пленные настолько "охотно отвечают на вопросы", что обрабатывать рассказанную ими информацию времени нет.
"Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперёд, на заклание, за Бандеру и его отребье", — гласит подпись к видео с пленными в телеграм-канале Кадырова.
Видео длится почти две минуты, пленные украинские военные в кадре сообщают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое вооружение и оборудование.
"Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Ещё бой не затих, и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать её времени нет", — подчеркнул Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинений в "военных преступлениях".
t.me / RKadyrov_95