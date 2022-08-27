Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, Киев бросает на убой. Он отметил, что пленные настолько "охотно отвечают на вопросы", что обрабатывать рассказанную ими информацию времени нет.

"Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперёд, на заклание, за Бандеру и его отребье", — гласит подпись к видео с пленными в телеграм-канале Кадырова.

Видео длится почти две минуты, пленные украинские военные в кадре сообщают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое вооружение и оборудование.