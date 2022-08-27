Пентагон подписал контракт на закупку NASAMS для Украины на $182 миллиона
Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
"Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твёрдо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)", — гласит заявление Пентагона.
Финансирование контракта было обеспечено за счёт Инициативы содействия безопасности Украины, добавили в американском военном ведомстве.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали поставки США и их союзниками до 30 систем РСЗО HIMARS и семейства MLRS. Глава офиса Андрей Ермак отметил, что ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для этих систем.