Пентагон подписал контракт на закупку NASAMS для Украины на $182 миллиона

Министерство обороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.

"Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твёрдо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)", — гласит заявление Пентагона.

Финансирование контракта было обеспечено за счёт Инициативы содействия безопасности Украины, добавили в американском военном ведомстве.