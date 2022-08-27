"Чувствую себя использованной": Британка приютила беженцев с Украины и сильно пожалела

Жительница Британии поделилась собственным опытом приёма семьи беженцев с Украины, назвав это своё решение "катастрофой". Мать-одиночка Клара Магуайр из города Пула, потерявшая незадолго до пандемии мужа, приютила у себя взрослую украинку и её дочь.

Как сообщила изданию The Daily Mail 54-летняя британка, гостья-украинка зарабатывала в месяц порядка 700 фунтов (49,5 тысячи рублей) на франкоязычной работе, ещё столько же она получала в виде детских пособий. Магуайр была вынуждена освободить для них две спальни, "возить их повсюду", в том числе по врачам, а также ездить с ними в польский супермаркет, поскольку украинки "не ели британскую еду". Кроме того, беженцы отказывались выгуливать вместе с ними собак, вместе есть и "даже пить воду или кофе".

"Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности… Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными… Это было ужасно", — вспомнила подробности Магуайр.

Женщина посетовала, что ей до сих пор не выплатили грант в размере 350 фунтов стерлингов (24,7 тысячи рублей), который выдавался каждой семье в Британии, которая примет беженцев с Украины. По словам Магуайр, после всего пережитого она чувствует себя "недооценённой и полностью использованной". Британка дала себе обещание "никогда больше" не участвовать в схеме по приёму беженцев.

"Мы никогда не чувствовали себя так некомфортно в наших собственных домах, как с ними", — пожаловалась женщина.

Случай Магуайр, как отмечает The Daily Mail, является одним из растущего числа ситуаций, когда британцы выходят из программы для беженцев из-за разрыва отношений со своими гостями.