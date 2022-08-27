Европейская страна решила брать плату за отправку гуманитарной помощи украинцам

Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам с 1 сентября станет платной. Об этом проинформировала государственная почтовая компания Omniva.

"С начала марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объёмов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм", — приводит пресс-служба слова главы отдела обслуживания международных посылок и писем Мариты Мяги.

По сравнению с обычной стоимостью отправки международной посылки эта цена гораздо ниже, отметила Мяги. Она пояснила, что эта цена позволит покрывать прежде всего транспортные расходы, так как сейчас сложно найти транспортные компании, готовые взять на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения. На данный момент в различной гуманитарной помощи нуждаются 15,7 миллиона граждан Украины.