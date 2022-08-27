Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 04:53
3002

В центре Триполи происходит интенсивная стрельба

Al-Arabiya: В центре столицы Ливии Триполи раздаётся интенсивная стрельба

В центре ливийской столицы — Триполи — раздаётся интенсивная стрельба, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Интенсивная стрельба зафиксирована в ряде районов в центре ливийской столицы", — гласит сообщение телеканала.

В Ливии на прошлой неделе избрали нового премьер-министра Фатхи Башагу. Он направил главе правительства национального единства (ПНЕ) страны Абделю Хамиду ад-Дбейбе письмо, в котором содержится требование сложить полномочия, чтобы избежать кровопролития.

Al Jazeera: В Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы
Al Jazeera: В Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы

В начале июля сообщалось, что Ливийская народная армия перешла на сторону протестующих. По данным издания Sada El Balad, она полностью поддерживает народные требования, которые считает законными в контексте кризиса.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич
  • Новости
  • Ливия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar