В центре Триполи происходит интенсивная стрельба
Al-Arabiya: В центре столицы Ливии Триполи раздаётся интенсивная стрельба
В центре ливийской столицы — Триполи — раздаётся интенсивная стрельба, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Интенсивная стрельба зафиксирована в ряде районов в центре ливийской столицы", — гласит сообщение телеканала.
В Ливии на прошлой неделе избрали нового премьер-министра Фатхи Башагу. Он направил главе правительства национального единства (ПНЕ) страны Абделю Хамиду ад-Дбейбе письмо, в котором содержится требование сложить полномочия, чтобы избежать кровопролития.
В начале июля сообщалось, что Ливийская народная армия перешла на сторону протестующих. По данным издания Sada El Balad, она полностью поддерживает народные требования, которые считает законными в контексте кризиса.
ТАСС / Zuma