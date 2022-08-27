В центре Триполи происходит интенсивная стрельба

В центре ливийской столицы — Триполи — раздаётся интенсивная стрельба, об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Интенсивная стрельба зафиксирована в ряде районов в центре ливийской столицы", — гласит сообщение телеканала.

В Ливии на прошлой неделе избрали нового премьер-министра Фатхи Башагу. Он направил главе правительства национального единства (ПНЕ) страны Абделю Хамиду ад-Дбейбе письмо, в котором содержится требование сложить полномочия, чтобы избежать кровопролития.