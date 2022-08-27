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27 августа, 01:39

Касаткина разгромила француженку Парри и вышла в финал турнира в канадском Гранби

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала уверенную победу над соперницей из Франции Дианой Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250). Спортсменки провели на корте чуть больше часа.

В итоге Касаткина разгромила Парри в двух сетах со счётом 6:2, 6:0. В финале россиянка встретится с выступавшей ранее за РФ австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой). Соперница россиянки вышла в финал после отказа от участия в турнире украинской теннисистки Марты Костюк.

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В начале августа Касаткина одержала победу на турнире, прошедшем в американском Сан-Хосе. В решающем матче россиянка обыграла представительницу США Шелби Роджерс — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Благодаря этому успеху наша спортсменка впервые в карьере поднялась на девятое место в мировом рейтинге. Однако в первом круге турнира в канадском Торонто Касаткина потерпела поражение от Бьянки Андрееску и впоследствии откатилась на десятую строчку рейтинга.

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ТАСС / AP / Cole Burston

Иван Косицын

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