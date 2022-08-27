Касаткина разгромила француженку Парри и вышла в финал турнира в канадском Гранби

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала уверенную победу над соперницей из Франции Дианой Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250). Спортсменки провели на корте чуть больше часа.

В итоге Касаткина разгромила Парри в двух сетах со счётом 6:2, 6:0. В финале россиянка встретится с выступавшей ранее за РФ австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой). Соперница россиянки вышла в финал после отказа от участия в турнире украинской теннисистки Марты Костюк.