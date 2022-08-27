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27 августа, 02:27

В приюте для бездомных в США застрелили двух человек

В результате стрельбы в приюте для бездомных в американском городе Хендерсоне (штат Кентукки) погибло два человека, ещё столько же было ранено. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, инцидент произошёл 25 августа в приюте Harbour House около 19:40 по местному времени. Прибывшая на место ЧП полиция нашла четырёх человек, один из которых был мёртв. Трое пострадавших, которые получили опасные для жизни ранения, были доставлены в больницу. Один из них спустя некоторое время умер в медучреждении.

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Местная полиция опознала погибших как 67-летнего Стивена Уотена и 44-летнего Чада Холмса. Пострадавшими оказались 33-летний и 41-летний мужчины, их состояние позже медики оценили как стабильное. Все они были жителями приюта для бездомных. Подозреваемый в совершении преступления Кеннет Гиббс был задержан правоохранителями спустя примерно два часа после стрельбы. При нём нашли пистолет.

Ранее Лайф писал, что в Канаде мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по бездомным и убил троих. Прибывшие на место полицейские не смогли уговорить стрелка сдаться и ликвидировали его.

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ТАСС / AP / Joshua Goodman

Иван Косицын

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