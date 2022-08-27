Раскрыты реальные цели Британии в украинском конфликте

Сильная Европа не интересна Великобритании — для неё будет достаточно, если в ходе украинского кризиса "проиграет Европейский союз". Об этом говорится в статье хорватского издания Advance за авторством Антуна Роши.

"Через несколько дней Борис Джонсон уйдёт с поста премьер-министра, и в начале будущего месяца его партия, которая от него отвернулась, выберет нового человека на эту должность. Пока он продолжает выполнять обязанности премьера, и в последние дни своей погубленной политической карьеры Борис сосредоточился на Украине", — пишет Роши.

Автор напомнил, что Джонсон в ходе четвёртого за год визита на Украину заявил о необходимости продолжать поддерживать Киев со стороны ЕС, при этом ситуация в Европе ухудшается, растут цены на энергоносители и продовольствие. Роши полагает, что позиция Джонсона в текущих условиях "вызывает вопросы", так как он не является украинским должностным лицом, "хотя в последнее время ведёт себя, как будто это не так".

Публицист высказывает мнение, что проблема Джонсона заключена в том, что он больше, чем кто-либо другой из европейских лидеров, отрицает мир и сосредоточен только на продолжении конфликта. Соответственно, как бы ни хотел уходящий британский премьер показать себя "защитником" Украины, на самом деле он в большей мере мнит себя "борцом с Россией".

Роши подчёркивает, что после выхода из Евросоюза Британии совершенно не выгоден сильный ЕС. Таким образом, вооружённый конфликт на Украине начался очень вовремя. Британия, даже будучи членом союза, "вела себя чаще всего как троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах". Таким образом, для Лондона будет достаточно, если в ходе украинского кризиса "проиграет Европейский союз", резюмирует автор.