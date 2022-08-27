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27 августа, 02:58

Власти Чехии предупредили об угрозе революции в Евросоюзе

Министр юстиции Чехии заявил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергоресурсы

Стремительный рост цен на энергоресурсы в Европе угрожает существованию ЕС и ставит под угрозу политическую систему Чехии. Об этом заявил министр юстиции страны Павел Блажек. Он полагает, что нынешняя ситуация в социальной и политической сфере оказалась наиболее драматичной с 1989 года.

"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал политик, слова которого передаёт iDNES.cz.

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Блажек предупредил, что если не будет найдено решение кризиса на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой. Таким образом, чешский министр опасается угрозы революции в Европе.

Ранее сообщалось, что Чехия, являющаяся председателем Совета стран ЕС в этом году, созывает экстренное заседание глав энергетических министерств ЕС для обсуждения возможностей по урегулированию ситуации в энергетике. Кроме того, в стране из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос в десять раз. Быстро увеличивается также спрос на дрова, растут и цены на них.

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А Лайф напоминает, что ситуация с ценами на электроэнергию давно вышла из-под контроля властей европейских стран. Так, в Великобритании уже с октября стоимость электричества поднимется сразу на 80%, в связи с чем части английских пабов грозит закрытие. А во Франции оптовая цена электроэнергии теперь составляет более тысячи евро за мегаватт-час, что является рекордом и на 1000% больше, чем годом ранее.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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