Власти Чехии предупредили об угрозе революции в Евросоюзе

Стремительный рост цен на энергоресурсы в Европе угрожает существованию ЕС и ставит под угрозу политическую систему Чехии. Об этом заявил министр юстиции страны Павел Блажек. Он полагает, что нынешняя ситуация в социальной и политической сфере оказалась наиболее драматичной с 1989 года.

"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал политик, слова которого передаёт iDNES.cz.

Блажек предупредил, что если не будет найдено решение кризиса на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой. Таким образом, чешский министр опасается угрозы революции в Европе.