Власти Чехии предупредили об угрозе революции в Евросоюзе
Министр юстиции Чехии заявил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергоресурсы
Стремительный рост цен на энергоресурсы в Европе угрожает существованию ЕС и ставит под угрозу политическую систему Чехии. Об этом заявил министр юстиции страны Павел Блажек. Он полагает, что нынешняя ситуация в социальной и политической сфере оказалась наиболее драматичной с 1989 года.
"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал политик, слова которого передаёт iDNES.cz.
Блажек предупредил, что если не будет найдено решение кризиса на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой. Таким образом, чешский министр опасается угрозы революции в Европе.
Ранее сообщалось, что Чехия, являющаяся председателем Совета стран ЕС в этом году, созывает экстренное заседание глав энергетических министерств ЕС для обсуждения возможностей по урегулированию ситуации в энергетике. Кроме того, в стране из-за резкого скачка цен на электроэнергию и газ спрос на камины вырос в десять раз. Быстро увеличивается также спрос на дрова, растут и цены на них.
А Лайф напоминает, что ситуация с ценами на электроэнергию давно вышла из-под контроля властей европейских стран. Так, в Великобритании уже с октября стоимость электричества поднимется сразу на 80%, в связи с чем части английских пабов грозит закрытие. А во Франции оптовая цена электроэнергии теперь составляет более тысячи евро за мегаватт-час, что является рекордом и на 1000% больше, чем годом ранее.
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