Лайф получил видео масштабного пожара на складе в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад. Площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратов. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.

Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре. Видео © LIFE

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, пожарные ликвидируют возгорание в складском помещении.

"По словам администрации объекта, в помещении находились электрокабели, лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет", — говорится в сообщении ведомства.

Из двухэтажного строения идёт чёрный густой дым, также видно открытое пламя. Ещё до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека. По предварительной информации, площадь пожара составляет порядка двух тысяч квадратных метров.