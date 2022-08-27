Помощник главы МВД ЛНР сообщил, что на него было совершено покушение
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв с позывным Коммунист заявил, что на него было совершено покушение. Это произошло ещё в конце мая.
"До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-разыскная деятельность и следственные мероприятия", — сказал Киселёв агентству РИА "Новости".
По его словам, инцидент произошёл в центре Луганска, добавив, что не может привести деталей покушения. Коммунист подчеркнул, что Киев всё чаще начинает прибегать к "террористическим методам". В качестве примера Киселёв привёл недавние покушения на глав администраций Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска. Собеседник агентства заявил, что это "очень опасные люди для террористической Украины" и украинские власти будут использовать все методы для того, чтобы их устранить
"Но мы выстоим и победим, победа будет за нами", — сказал Киселёв.
По его словам, у покушения были политические мотивы — оно произошло из-за участия в проекте "Путь Визенталя", раскрывающем правду про преступления украинских правоохранителей.
Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что за организацией покушения на него, которое удалось предотвратить в начале августа, стояла Служба безопасности Украины. По его словам, произошедшее стало скорее исключением, так как правоохранители Бердянска внимательно следят за безопасностью и пресекают преступления на стадии подготовки.
ТАСС / Александр Река