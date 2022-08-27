"Технически возможно": К платёжной системе "Мир" может присоединиться Ангола

Луанда может присоединиться к использованию платёжной системы "Мир", также в стране допускают возможность расчётов с Россией в национальных валютах. Об этом заявил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

"Технически использование системы "Мир" в Анголе возможно… Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну… Ангольское правительство открыто полностью для российских инвесторов, и если их доля будет значительной, то, естественно, будет целесообразно и логично присоединиться к этой системе и принять её", — пояснил посол в интервью РИА "Новости".

По словам Куньи, власти Анголы также допускают возможность производить расчёты в национальных валютах. Всё зависит от степени конвертируемости этих валют. Возможность применения подобных трансакций стоит рассматривать не только в контексте двухсторонних отношений, но и в контексте глобальных международных отношений, подытожил политик.