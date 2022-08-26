Желание Гааги не соблюдать санкции против России сочли доказательством их полного провала
Журналист Цыганов объяснил желание Гааги не соблюдать санкции ЕС против России
Журналист Александр Цыганов назвал неудивительной просьбу Гааги разрешить ей нарушить антироссийские санкции из-за проблем с газом. В беседе с РИА ФАН он отметил, что введённые ограничения ещё с самого начала были несостоятельными, а в результате полностью провалились, поскольку наша великая держава в силах выдержать любое давление. По его словам, базовая российская экономика держится и даже показывает хороший результат.
"Что касается заявлений типа гаагского, они естественны в тех условиях, в которых оказался коллективный Запад, который, получается, стратегически свою задачу или цель не достиг, а тактически проигрывает во всём. А всё потому, что для его бизнеса неудачи куда более чувствительны, чем для нашего государства", — заявил эксперт.
По его словам, за российским бизнесом стоит целая страна, которая может терпеть даже самые серьёзные удары, в то время как у них ситуация совсем иная. Там, наоборот, государство "усиленно требует от бизнеса сочувствия к себе бедному", подчеркнул журналист.
"Отсюда и попытки таких частных инстанций типа отдельного города или отдельных компаний как-то повлиять на санкционную ситуацию, чтобы облегчить положение себе", — заключил Цыганов.
Напомним, власти нидерландского города Гааги заявили о намерении просить о временном освобождении от санкций Евросоюза против России. Дело в том, что, согласно введённым ограничениям, местные органы в ЕС должны разорвать контракты с российскими компаниями до 10 октября. Гаага попыталась найти замену поставкам газа от "Газпрома", но желающих не нашлось.
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