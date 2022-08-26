Желание Гааги не соблюдать санкции против России сочли доказательством их полного провала

Журналист Александр Цыганов назвал неудивительной просьбу Гааги разрешить ей нарушить антироссийские санкции из-за проблем с газом. В беседе с РИА ФАН он отметил, что введённые ограничения ещё с самого начала были несостоятельными, а в результате полностью провалились, поскольку наша великая держава в силах выдержать любое давление. По его словам, базовая российская экономика держится и даже показывает хороший результат.

"Что касается заявлений типа гаагского, они естественны в тех условиях, в которых оказался коллективный Запад, который, получается, стратегически свою задачу или цель не достиг, а тактически проигрывает во всём. А всё потому, что для его бизнеса неудачи куда более чувствительны, чем для нашего государства", — заявил эксперт.

По его словам, за российским бизнесом стоит целая страна, которая может терпеть даже самые серьёзные удары, в то время как у них ситуация совсем иная. Там, наоборот, государство "усиленно требует от бизнеса сочувствия к себе бедному", подчеркнул журналист.

"Отсюда и попытки таких частных инстанций типа отдельного города или отдельных компаний как-то повлиять на санкционную ситуацию, чтобы облегчить положение себе", — заключил Цыганов.