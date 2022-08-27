"Политические идиоты": Пушков раскрыл, кто виноват в угрозе ядерного конфликта на планете

"Идиоты" в США ведут дело к ядерной войне. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Политик обратил внимание на видео американского стримера, который хотел "уничтожить" Россию в симуляторе ядерной войны, но не смог найти её на глобусе и "атаковал" США.

"Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", — написал сенатор у себя в "Телеграме".

При этом большой разницы между первыми и вторыми сенатор не увидел. И те, и другие думают, по его словам, что ядерная война является только компьютерной игрой.