"Политические идиоты": Пушков раскрыл, кто виноват в угрозе ядерного конфликта на планете
Пушков назвал "идиотами" желающих в США развязать ядерную войну с Россией
"Идиоты" в США ведут дело к ядерной войне. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Политик обратил внимание на видео американского стримера, который хотел "уничтожить" Россию в симуляторе ядерной войны, но не смог найти её на глобусе и "атаковал" США.
"Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", — написал сенатор у себя в "Телеграме".
При этом большой разницы между первыми и вторыми сенатор не увидел. И те, и другие думают, по его словам, что ядерная война является только компьютерной игрой.
Ранее Пушков назвал грядущую зиму важным тестом для властей Германии. Сенатор связывает это с тем, что прогнозы немецких экспертов на случай прекращения поставок российского газа крайне неутешительны, несмотря на официальные заявления Берлина.
ТАСС / Валерий Шарифулин