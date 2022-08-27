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27 августа, 04:29

"Политические идиоты": Пушков раскрыл, кто виноват в угрозе ядерного конфликта на планете

Пушков назвал "идиотами" желающих в США развязать ядерную войну с Россией

"Идиоты" в США ведут дело к ядерной войне. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Политик обратил внимание на видео американского стримера, который хотел "уничтожить" Россию в симуляторе ядерной войны, но не смог найти её на глобусе и "атаковал" США.

"Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", — написал сенатор у себя в "Телеграме".

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Сенатор Пушков ответил на слова испугавшегося зимы мэра Лондона

При этом большой разницы между первыми и вторыми сенатор не увидел. И те, и другие думают, по его словам, что ядерная война является только компьютерной игрой.

Ранее Пушков назвал грядущую зиму важным тестом для властей Германии. Сенатор связывает это с тем, что прогнозы немецких экспертов на случай прекращения поставок российского газа крайне неутешительны, несмотря на официальные заявления Берлина.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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