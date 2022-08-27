Конференция ДНЯО не смогла договориться по ядерным объектам на Украине

Итоговый документ Обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять — председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что участники не смогли согласовать положения, где шла речь об Украине и, в частности, о её ядерных объектах.

В беседе с журналистами он сообщил, что участникам конференции потребовалось дополнительное время, чтобы понять, реально ли найти компромисс по формулировкам конкретной темы — ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также других украинских ядерных объектов. Как отметил Злаувинен, российская делегация в своём выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений.

"Параграф о Будапештском меморандуме также был одним из пунктов, в формулировки которого они хотели внести изменения", — добавил председатель конференции.

Он подчеркнул, что Москва предложила "очень серьёзные изменения" в пять параграфов проекта документа, которые имеют отношение ко всем перечисленным ранее вопросам.

ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.