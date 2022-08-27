Пять человек погибли на пожаре в частном доме в Архангельской области

Пожар в жилом доме в посёлке Советский Архангельской области унёс жизни пятерых человек. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло сегодня в полночь.

"26 августа в 23:53 Устьянский МР, посёлок Советский, улица Южная, 4, произошёл пожар в частном жилом доме с дальнейшим распространением на баню. Есть погибшие, личности устанавливаются", — сообщили в ведомстве. По данным "Рен-ТВ", речь идёт о пяти погибших.

Одноэтажный дом был серьёзно повреждён огнём. Сгорела и баня, на которую в дальнейшем перекинулось пламя. Причины пожара пока неизвестны.