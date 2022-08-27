Пять человек погибли на пожаре в частном доме в Архангельской области
Кадры с места происшествия. Обложка © МЧС по Архангельской области
Пожар в жилом доме в посёлке Советский Архангельской области унёс жизни пятерых человек. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло сегодня в полночь.
"26 августа в 23:53 Устьянский МР, посёлок Советский, улица Южная, 4, произошёл пожар в частном жилом доме с дальнейшим распространением на баню. Есть погибшие, личности устанавливаются", — сообщили в ведомстве. По данным "Рен-ТВ", речь идёт о пяти погибших.
Одноэтажный дом был серьёзно повреждён огнём. Сгорела и баня, на которую в дальнейшем перекинулось пламя. Причины пожара пока неизвестны.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине женщина с ребёнком выпрыгнули с четвёртого этажа, спасаясь от пожара. Ребёнок сбросил вниз одеяло, а прохожие развернули его, чтобы поймать мальчика. С собой "в полёт" он решил взять самокат. При падении мальчик ударился головой о подоконник, а 61-летняя женщина отделалась ушибом коленки.