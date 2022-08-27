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27 августа, 05:57

Фанаты затравили Роберта Дауни – младшего за "слишком русские" носки

Роберта Дауни – младшего раскритиковали за носки с русскоязычной надписью

Голливудского актёра Роберта Дауни – младшего затравили в соцсетях из-за носков, на которых разглядели еле заметную надпись "Россия".

Не так давно звезду "Железного человека" сфотографировали во время отдыха во французском Сен-Тропе. Внимание фанатов привлекли носки, которые были на актёре, а именно — небольшая русскоязычная надпись. Разгневанные фанаты тут же опубликовали снимок в "Твиттере" и обвинили кумира в поддержке России. Сам Роберт пока никак не комментировал произошедшее.

Фото © Twitter / RDJBrazil

Фото © Twitter / RDJBrazil

Фото © Twitter / hustler_hazza

Фото © Twitter / hustler_hazza

"Чувак молчал все эти месяцы, даже не моргнул в сторону поддержки Украины, а тут натянул на себя такое. Фото новые. Во всех фанатских апдейтах можно увидеть с разных ракурсов. Он отдыхает на курорте и не парится, так что в нём ни мозгов, ни человечности, к сожалению", написал один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто заступился за звезду. Юзеры подчеркнули, что это всего лишь носки, а сам актёр, вероятно, даже не заметил, что на них написано.

"Пожалуйста, это просто носки, это ничего не значит! Я уверена, что он надел их, даже не заметив", написала другая пользовательница соцсети. Сам же Роберт ситуацию никак не комментировал.

Не только Запад славится процветающей русофобией. Неприязнь к России и всему, что с ней связано, можно наблюдать и в соседних странах. Так, например, недавно в Норвегии неизвестные испортили отдых путешествующей по Европе россиянке, разбив и поцарапав её автомобиль.

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Обложка ©

Роберт Дауни – младший. Обложка © kino-teatr.ru

Максим Плетнёв

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