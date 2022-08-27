Фанаты затравили Роберта Дауни – младшего за "слишком русские" носки

Голливудского актёра Роберта Дауни – младшего затравили в соцсетях из-за носков, на которых разглядели еле заметную надпись "Россия".

Не так давно звезду "Железного человека" сфотографировали во время отдыха во французском Сен-Тропе. Внимание фанатов привлекли носки, которые были на актёре, а именно — небольшая русскоязычная надпись. Разгневанные фанаты тут же опубликовали снимок в "Твиттере" и обвинили кумира в поддержке России. Сам Роберт пока никак не комментировал произошедшее.

Фото © Twitter / RDJBrazil

Фото © Twitter / hustler_hazza

"Чувак молчал все эти месяцы, даже не моргнул в сторону поддержки Украины, а тут натянул на себя такое. Фото новые. Во всех фанатских апдейтах можно увидеть с разных ракурсов. Он отдыхает на курорте и не парится, так что в нём ни мозгов, ни человечности, к сожалению", — написал один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто заступился за звезду. Юзеры подчеркнули, что это всего лишь носки, а сам актёр, вероятно, даже не заметил, что на них написано.

"Пожалуйста, это просто носки, это ничего не значит! Я уверена, что он надел их, даже не заметив", — написала другая пользовательница соцсети. Сам же Роберт ситуацию никак не комментировал.