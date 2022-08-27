"Плевать, сколько украинцев умрёт": В Сети завирусилось видео с циничным признанием экс-сенатора США

В Сети набирает популярность видео с американским политиком Ричардом Блэком, который резко и весьма откровенно высказался об Украине и политическом курсе США в отношении неё.

Интервью с экс-сенатором появилось в Интернете около месяца назад, однако особое внимание на него обратили только сейчас. На видео Блэк утверждает, что Вашингтону всё равно, сколько украинцев умрёт в ходе боевых действий, а также объясняет, почему Россия начала специальную военную операцию.

"Нам всё равно, сколько украинцев умрёт. Сколько умрёт женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить. Россия не планировала вторжение заранее. Это видно по количеству войск, участвующих в нападении. Украина имела 250 тысяч, а Россия напала всего со 160 тысячами. Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс", — заявил американский политик.

Блэк также подчеркнул, что войска ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам, пытаясь сохранить жизни мирных граждан. Он напомнил, что российские танки останавливаются, когда на их пути встают гражданские, в отличие в американских, которые просто-напросто задавили бы людей в подобной ситуации, как, по его словам, это было во Вьетнаме.

"Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но, пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать, пока не умрёт последний украинец", — заключил Блэк.