В МЧС рассказали, как правильно действовать после укуса собаки
В МЧС посоветовали не временить с походом в травмпункт в случае укуса собаки
Собачий укус может привести к негативным последствиям для здоровья человека, поэтому важно всегда помнить о важных правилах. Как рассказали в МЧС России, в случае атаки необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт за медицинской помощью.
"Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес места происшествия и владельца собаки", — сказано в памятке.
Сразу после укуса стоит обработать рану перекисью водорода или водой, а затем смазать её йодом и наложить повязку. Если нападение совершил домашний питомец, то стоит узнать у его хозяев, есть ли у него необходимые прививки.
Ранее Лайф писал, что собаководам, которые берут животных с собой на дачу, нужно выгуливать питомцев за пределами участка. Делать это надо ежедневно по 30 минут. Такие прогулки являются для собак способом социализации и позволяют исследовать окружающий мир.
ТАСС / Гавриил Григоров