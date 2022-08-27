НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 06:49

В МЧС рассказали, как правильно действовать после укуса собаки

В МЧС посоветовали не временить с походом в травмпункт в случае укуса собаки

Собачий укус может привести к негативным последствиям для здоровья человека, поэтому важно всегда помнить о важных правилах. Как рассказали в МЧС России, в случае атаки необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт за медицинской помощью.

"Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес места происшествия и владельца собаки", — сказано в памятке.

Сразу после укуса стоит обработать рану перекисью водорода или водой, а затем смазать её йодом и наложить повязку. Если нападение совершил домашний питомец, то стоит узнать у его хозяев, есть ли у него необходимые прививки.

Кинолог рассказал, почему нельзя ругать собак за лужи на полу

Кинолог рассказал, почему нельзя ругать собак за лужи на полу

Ранее Лайф писал, что собаководам, которые берут животных с собой на дачу, нужно выгуливать питомцев за пределами участка. Делать это надо ежедневно по 30 минут. Такие прогулки являются для собак способом социализации и позволяют исследовать окружающий мир.


Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров