В МЧС рассказали, как правильно действовать после укуса собаки

Собачий укус может привести к негативным последствиям для здоровья человека, поэтому важно всегда помнить о важных правилах. Как рассказали в МЧС России, в случае атаки необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт за медицинской помощью.

"Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес места происшествия и владельца собаки", — сказано в памятке.

Сразу после укуса стоит обработать рану перекисью водорода или водой, а затем смазать её йодом и наложить повязку. Если нападение совершил домашний питомец, то стоит узнать у его хозяев, есть ли у него необходимые прививки.