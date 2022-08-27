В тюменском селе школьницы избили консервной банкой и изнасиловали мужчину

В Тюменской области три школьницы избили консервной банкой и изнасиловали мужчину. Об этом пишет портал 72.ru.

Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале в небольшом селе 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина 36–37 лет остался ночевать на вокзале — он пропустил свою остановку.

"Там три девочки сидели. Они мне сразу доверия не внушили. Ему на вид, может, 36–37 лет, худенький такой и невысокий. Даже на преступника не тянет. Когда я приехала на вокзал, всё было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: "Это не мы", — но кроме них никого там не было", — пояснила женщина.

По словам сотрудницы вокзала, школьницы на перроне громко обсуждали, как издевались над жертвой: били консервной банкой, которая у него была с собой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Женщина также рассказала, что подростки загнали его в угол в туалете, так как там были выломаны двери. Когда на место происшествия прибыли участковые, они диагностировали у мужчины сотрясение, всё тело у него было синее. Также медики установили, что мужчину изнасиловали посторонним предметом, вероятно, палкой. Спустя два дня от полученных ранений пострадавший скончался.