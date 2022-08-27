В тюменском селе школьницы избили консервной банкой и изнасиловали мужчину
В Тюменской области три школьницы избили консервной банкой и изнасиловали мужчину. Об этом пишет портал 72.ru.
Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале в небольшом селе 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина 36–37 лет остался ночевать на вокзале — он пропустил свою остановку.
"Там три девочки сидели. Они мне сразу доверия не внушили. Ему на вид, может, 36–37 лет, худенький такой и невысокий. Даже на преступника не тянет. Когда я приехала на вокзал, всё было в крови. И эти три девочки сидели там, на вокзале. Мы с коллегой начали их спрашивать, может, кто-то что-то видел. Мы же не думали, что это девочки могли сделать. Они сказали: "Это не мы", — но кроме них никого там не было", — пояснила женщина.
По словам сотрудницы вокзала, школьницы на перроне громко обсуждали, как издевались над жертвой: били консервной банкой, которая у него была с собой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Женщина также рассказала, что подростки загнали его в угол в туалете, так как там были выломаны двери. Когда на место происшествия прибыли участковые, они диагностировали у мужчины сотрясение, всё тело у него было синее. Также медики установили, что мужчину изнасиловали посторонним предметом, вероятно, палкой. Спустя два дня от полученных ранений пострадавший скончался.
Ранее Лайф писал, что на Кубани подросток жестоко избил пьяного мужчину, заступаясь за подругу. Молодой человек нанёс более десяти ударов по голове и телу оппонента. Юноша прекратил избиение только тогда, когда мужчина рухнул на землю.
ТАСС / Зиновская Ольга