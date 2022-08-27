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27 августа, 08:31

Лавров обвинил Запад в расистском делении мира на "исключительных" и "остальных"

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал расистским порядок, который коллективный Запад пытается навязать всем странам. Он предполагает расистское деление мира на "исключительных" и "остальных", заметил глава МИД РФ в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов.

"Категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах". Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере "золотого миллиарда" и обслуживать его интересы", объяснил министр.

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Ранее Америку в Китае сравнили с безнадёжно больным человеком. По словам доцента Пекинского университета, США, находясь не в лучшей форме, рассчитывают использовать другие страны "как расходный материал для сдерживания Китая и России".

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ТАСС / Михаил Метцель

Андрей Бражников

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