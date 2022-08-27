В Красноярске ищут не вернувшегося домой с прогулки 12-летнего подростка

Сотрудники полиции совместно с добровольцами приступили к поискам 12-летнего мальчика, пропавшего в Красноярске накануне. Как сообщили в краевом управлении МВД, школьник ранее убегал из дома.

"Вечером 26 августа в отдел полиции 10 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от жительницы Советского района о том, что её 12-летний сын ушел из дома и до настоящего момента не вернулся. Со слов родителей, ранее мальчик уже уходил из дома, но они находили его собственными силами", — уточнили в управлении.

На вид мальчику 13 лет, рост 150 см, худощавый, европейский тип лица, глаза карие, губы средней толщины, тёмно-русые волосы. Он был одет в чёрную кожаную куртку, спортивные штаны серого цвета и чёрные кожаные кроссовки.